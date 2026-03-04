«Η ζωή νίκησε τον θάνατο», βγήκε από τη ΜΕΘ το μωρό από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα - Σε αναστολή παραμένει η «άφαντη» παιδίατρος
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος ΜΕΘ Μηνιγγίτιδα Ανδρέας Ηλιάδης

«Η ζωή νίκησε τον θάνατο», βγήκε από τη ΜΕΘ το μωρό από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα - Σε αναστολή παραμένει η «άφαντη» παιδίατρος

Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το παιδί τα κατάφερε με τον εντατικολόγο στο Νοσοκομείο του Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη να εύχεται στον μικρό «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές»

«Η ζωή νίκησε τον θάνατο», βγήκε από τη ΜΕΘ το μωρό από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα - Σε αναστολή παραμένει η «άφαντη» παιδίατρος
49 ΣΧΟΛΙΑ
Ευχάριστα είναι τα νέα για το πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Ρίο από τη Ζάκυνθο. Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το παιδί τα κατάφερε με τον Ανδρέα Ηλιάδη να σχολιάζει πως «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Έπειτα από ημέρες αγωνίας το παιδί βγήκε από την απομόνωση της ΜΕΘ, σύμφωνα με το imerazante.gr, με τον διευθυντή της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, κ. Ηλιάδη, να δημοσιεύει μία φωτογραφία στα social media σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

«Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης και ευχήθηκε στον «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».


Σε αναστολή η παιδίατρος

Υπενθυμίζεται πως σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου που είχε εφημερία την ημέρα κατά την οποία βρέφος παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), την οποία διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου γνωστοποιούσε πως το βρέφος προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων στις 16:11 της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με εμπύρετο και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η κατάστασή του εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Στο νοσοκομείο Ρίου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Η μητέρα του παιδιού είχε καταγγείλει πως «περιμέναμε να εμφανιστεί η παιδίατρος αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια.  Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο» και έκανε καταγγελία στην ΕΛΑΣ. 

Ακολούθως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε δηλώσει σε ανάρτησή του:  «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Κλείσιμο
49 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης