Ευχάριστα νέα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο, καθαρή η μαγνητική τομογραφία

Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το μωρό βγήκε καθαρή. Όπως ανέφερε νωρίτερα, σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Η επιχείρηση διακομιδής του στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.
