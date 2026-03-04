Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η συγκλονιστική ιστορία του Βύρωνα: Ο σκύλος που έφτασε κοντά στον θάνατο, αλλά κέρδισε μια «δεύτερη ζωή» μετά την υιοθεσία του από τον Λάνθιμο
Ο σκύλος εγκαταλείφθηκε δεμένος σε δέντρο στο βουνό - Πλέον είναι το κεντρικό πρόσωπο σε έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου, με εικόνες του να κοσμούν τις αφίσες του μετρό της Αθήνας
Η ιστορία του Βύρωνα, ενός αδέσποτου σκύλου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος στα βουνά κοντά στην Γλυφάδα, είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις σωτηρίας ζώων που έφτασαν κοντά στον θάνατο.
Ο σκύλος, μαζί με τη Νάνσυ και τα τρία κουτάβια του, βρέθηκαν δεμένοι σε ένα δέντρο τον Μάρτιο του 2023.
Η ιστορία του δημοσιεύθηκε από την Αντιδήμαρχο Προστασίας Αδέσποτων Γλυφάδας, Μαίρη Μηλιαρέση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας τις τραγικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν τα ζώα.
Με την ενημέρωση του Δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, η ομάδα του Δήμου και οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Τα ζώα μεταφέρθηκαν και υποβλήθηκαν σε άμεση ιατρική φροντίδα, αποφεύγοντας τον θάνατο και εξασφαλίζοντας την αποθεραπεία τους.
Από εκεί, η ιστορία του Βύρωνα αποκτά παγκόσμια διάσταση. Ο σκύλος, πλέον υγιής και ευτυχισμένος, είναι το κεντρικό πρόσωπο σε έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου στην Στέγη Ωνάση.
Μάλιστα οι εικόνες του, που εκτίθενται και στο Μετρό της Αθήνας, αποτυπώνουν την τεράστια αντίθεση μεταξύ της προηγούμενης κατάστασης του και της νέας του ζωής.
Ο Γιώργος Λάνθιμος και η «δεύτερη ζωή»Ωστόσο, η ζωή του Βύρωνα άλλαξε ριζικά όταν ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος αποφάσισε να τον υιοθετήσει. Ο σκύλος, ο οποίος μέχρι τότε βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, μεταμορφώθηκε και βρήκε έναν νέο οικογενειακό χώρο, γεμάτο φροντίδα και αγάπη.
