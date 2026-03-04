«Άνοιξε μια τρύπα και το ρούφηξε»: Πώς κατέρρευσε ο δρόμος στα Ιωάννινα και κατάπιε όχημα καθαριότητας, δείτε εικόνες
«Άνοιξε μια τρύπα και το ρούφηξε»: Πώς κατέρρευσε ο δρόμος στα Ιωάννινα και κατάπιε όχημα καθαριότητας, δείτε εικόνες
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών μιλά στο protothema.gr για το περιστατικό που αναστάτωσε την πόλη - Καλά στην υγεία του ο οδηγός που πρόλαβε να απεγκλωβιστεί έγκαιρα από το όχημα
Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στην οδό Βελισσαρίου στα Ιωάννινα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα Γενικό Λύκειο, όταν σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος.
Η καθίζηση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα ένα μικρό όχημα καθαριότητας που κινούνταν στο σημείο να βρεθεί κυριολεκτικά στο κενό όταν υποχώρησε το οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.
Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια της καθίζησης και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος.
«Το συγκεκριμένο όχημα κάθε μέρα καθαρίζει τους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Ο δρόμος είναι κανονικός. Επί της ουσίας πρόκειται για έναν χώρο στάθμευσης κοντά σε σχολείο. Τη στιγμή που ο οδηγός περνούσε από το επίμαχο σημείο, ξαφνικά ο δρόμος άρχισε να ανοίγει και να ρουφάει το όχημα», περιέγραψε αρχικά ο κ. Χρυσοστόμου.
«Είναι σοκαρισμένος. Τον έχω εδώ μαζί μου. Η τρύπα άρχισε να ανοίγει αρχικά προς τα πίσω και το κατάλαβε αμέσως, με αποτέλεσμα να βγει έγκαιρα από το όχημα. Στη συνέχεια, η τρύπα μεγάλωσε και σιγά σιγά κατάπιε ολόκληρο το όχημα. Είναι σαν αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Κίνα και την Ιαπωνία, όπου ανοίγουν τεράστιες τρύπες στους δρόμους. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στον δρόμο. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές», κατέληξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.
Τα αίτια της καθίζησης του οδοστρώματος διερευνώνται.
Φωτογραφίες: epirus-tv-news.gr
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Φωτογραφίες: epirus-tv-news.gr
