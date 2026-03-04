«Άνοιξε μια τρύπα και το ρούφηξε»: Πώς κατέρρευσε ο δρόμος στα Ιωάννινα και κατάπιε όχημα καθαριότητας, δείτε εικόνες

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών μιλά στο protothema.gr για το περιστατικό που αναστάτωσε την πόλη - Καλά στην υγεία του ο οδηγός που πρόλαβε να απεγκλωβιστεί έγκαιρα από το όχημα