Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου Αφγανού στο Ωραιόκαστρο
ΕΛΛΑΔΑ
Στις 27/03/2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, 14 ετών, Αφγανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 03/03/26, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου Αφγανού στο Ωραιόκαστρο


Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple
