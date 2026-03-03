Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Καταφύγια για φοιτητές και δωρεάν εφαρμογή ασφαλείας για τα πανεπιστήμια στην Κύπρο φέρνει η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Καταφύγια για φοιτητές και δωρεάν εφαρμογή ασφαλείας για τα πανεπιστήμια στην Κύπρο φέρνει η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Η ενημέρωση που απευθύνεται και στους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ενημέρωση και τη διασφάλιση της ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας
Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκονται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα πρόσφατα πλήγματα που έχουν προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Με ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα προς φοιτητές και προσωπικό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου γνωστοποίησε την ενεργοποίηση και λειτουργία πιστοποιημένων καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας εντός της πανεπιστημιούπολης.
Η ενημέρωση, που απευθύνεται και στους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει -όπως επισημαίνεται- στην υπεύθυνη ενημέρωση και τη διασφάλιση της ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Με την κατάσταση στην Κύπρο να παραμένει ρευστή, μετά τις επιθέσεις της 2ας Μαρτίου με drones από το Ιράν κατά των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι, η ανησυχία είναι έντονη. Δεδομένων των συνθηκών, έχουν επηρεαστεί και οι αερομεταφορές, με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και περιορισμούς, δημιουργώντας επιπρόσθετη αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές, που μετακινούνται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Τα δε αεροπορικά εισιτήρια για επιστροφή στην Ελλάδα, αναφέρεται πως έγιναν ήδη ανάρπαστα από τους Έλληνες φοιτητές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πανεπιστημιούπολη λειτουργούν πιστοποιημένα καταφύγια σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα, που έλαβαν οι φοιτητές, περιγράφονται αναλυτικά τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση ενεργοποίησης σειρήνας. Στα μηνύματα, τονίζεται με σαφήνεια ότι η ενημέρωση είναι προληπτική και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας, όχι στην πρόκληση ανησυχίας.
Το προσωπικό ασφαλείας έχει οριστεί ως υπεύθυνο για την καθοδήγηση φοιτητών και εργαζομένων σε περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα, ενώ τα ιδρύματα διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για άμεσο συντονισμό.
Παράλληλα, οι αρχές συστήνουν τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής SafeCY, διαθέσιμης για Android και iPhone. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν:
Οι οδηγίες που κοινοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Διατήρηση ψυχραιμίας.
Άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας.
Μετάβαση με τάξη στο πλησιέστερο καταφύγιο.
Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων.
Λήψη κινητού τηλεφώνου, νερού και απαραίτητων φαρμάκων, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα.
Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.
Οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του φοιτητικού πληθυσμού της Κύπρου, επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις καθώς παρατείνεται το κλίμα αβεβαιότητας, ιδίως υπό το πρίσμα των δυσκολιών στις αεροπορικές μετακινήσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει σε προτεραιότητα τον σχεδιασμό για ενδεχόμενο επαναπατρισμό πολιτών και φοιτητών σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Αν και δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο μαζικό σχέδιο απομάκρυνσης, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά όλα τα σενάρια, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά.
Την ίδια στιγμή -και παρά το επιβαρυμένο γεωπολιτικό κλίμα- οι πανεπιστημιακές αρχές επιδιώκουν να εκπέμψουν μήνυμα ψυχραιμίας. Υπογραμμίζουν ότι η ενεργοποίηση των διαδικασιών Πολιτικής Άμυνας εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προληπτικού σχεδιασμού, που εφαρμόζεται διεθνώς σε περιόδους αυξημένης έντασης. Η Κύπρος, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ύπαρξη θεσμοθετημένων μηχανισμών πολιτικής προστασίας, η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες και η έγκαιρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας συνθέτουν ένα πλέγμα οργανωμένης ετοιμότητας.
Η ενημέρωση, που απευθύνεται και στους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει -όπως επισημαίνεται- στην υπεύθυνη ενημέρωση και τη διασφάλιση της ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Με την κατάσταση στην Κύπρο να παραμένει ρευστή, μετά τις επιθέσεις της 2ας Μαρτίου με drones από το Ιράν κατά των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι, η ανησυχία είναι έντονη. Δεδομένων των συνθηκών, έχουν επηρεαστεί και οι αερομεταφορές, με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και περιορισμούς, δημιουργώντας επιπρόσθετη αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές, που μετακινούνται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Τα δε αεροπορικά εισιτήρια για επιστροφή στην Ελλάδα, αναφέρεται πως έγιναν ήδη ανάρπαστα από τους Έλληνες φοιτητές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην πανεπιστημιούπολη λειτουργούν πιστοποιημένα καταφύγια σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα, που έλαβαν οι φοιτητές, περιγράφονται αναλυτικά τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση ενεργοποίησης σειρήνας. Στα μηνύματα, τονίζεται με σαφήνεια ότι η ενημέρωση είναι προληπτική και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας, όχι στην πρόκληση ανησυχίας.
Πού βρίσκονται τα καταφύγια
Το προσωπικό ασφαλείας έχει οριστεί ως υπεύθυνο για την καθοδήγηση φοιτητών και εργαζομένων σε περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα, ενώ τα ιδρύματα διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για άμεσο συντονισμό.
Παράλληλα, οι αρχές συστήνουν τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής SafeCY, διαθέσιμης για Android και iPhone. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν:
Η εφαρμογή SafeCY
- Να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας τους.
- Να αναζητήσουν καταφύγια με βάση διεύθυνση ή ταχυδρομικό κώδικα.
- Να δουν σε πραγματικό χρόνο την αποτύπωση των καταφυγίων στον χάρτη.
- Να λάβουν βασικές οδηγίες και συμβουλές ασφάλειας για έκτακτες ανάγκες.
- Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και αγγλικά, διευκολύνοντας τόσο τους Κύπριους όσο και τους ξένους φοιτητές.
Οι οδηγίες που κοινοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Διατήρηση ψυχραιμίας.
Άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας.
Μετάβαση με τάξη στο πλησιέστερο καταφύγιο.
Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων.
Λήψη κινητού τηλεφώνου, νερού και απαραίτητων φαρμάκων, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα.
Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.
Οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του φοιτητικού πληθυσμού της Κύπρου, επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις καθώς παρατείνεται το κλίμα αβεβαιότητας, ιδίως υπό το πρίσμα των δυσκολιών στις αεροπορικές μετακινήσεις.
Οι Έλληνες φοιτητές και το ενδεχόμενο επαναπατρισμού
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει σε προτεραιότητα τον σχεδιασμό για ενδεχόμενο επαναπατρισμό πολιτών και φοιτητών σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Αν και δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο μαζικό σχέδιο απομάκρυνσης, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά όλα τα σενάρια, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά.
Την ίδια στιγμή -και παρά το επιβαρυμένο γεωπολιτικό κλίμα- οι πανεπιστημιακές αρχές επιδιώκουν να εκπέμψουν μήνυμα ψυχραιμίας. Υπογραμμίζουν ότι η ενεργοποίηση των διαδικασιών Πολιτικής Άμυνας εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προληπτικού σχεδιασμού, που εφαρμόζεται διεθνώς σε περιόδους αυξημένης έντασης. Η Κύπρος, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ύπαρξη θεσμοθετημένων μηχανισμών πολιτικής προστασίας, η συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες και η έγκαιρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας συνθέτουν ένα πλέγμα οργανωμένης ετοιμότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα