Αυστηρή σύσταση των ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται την πρεσβεία στη Λευκωσία: Πιθανή απειλή από drone
«Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου» αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στις οδηγίες της - Συστήνει στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους
Αυστηρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι ασφαλείς αποφεύγοντας να επισκεφθούν το κτίριο της πρεσβείας πλην επειγόντων περιστατικών, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.
«Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου. Μην προσέρχεστε στην Πρεσβεία εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες στην Κύπρο να παραμένουν σε εγρήγορση και ασφαλείς», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες-συστάσεις σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση με πύραυλο ή με drone. «Εάν ακούσετε μια δυνατή έκρηξη ή ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο. Εάν βρίσκεστε σε σπίτι ή κτίριο, κατευθυνθείτε στο χαμηλότερο επίπεδο της κατασκευής με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα, κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή ανοίγματα. Εάν βρίσκεστε έξω, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε στέρεο κτίριο, αν αυτό δεν είναι δυνατό, ξαπλώστε και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας» αναφέρεται.
Η Πρεσβεία προειδοποιεί ότι ακόμα και αν αναχαιτιστεί ένας πύραυλος ή drone, τα συντρίμμια αποτελούν σημαντικό κίνδυνο. Μετά την επίθεση, συνιστάται να παραμένουν μακριά από συντρίμμια και να παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.
Τέλος , η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία συστήνει στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους. Επιπλέον, τους συμβουλεύει να μην στέκονται κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες και να μην βγαίνουν έξω χωρίς λόγο κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.
Cyprus: There is information about a possible drone threat to Paphos region. Do not come to the Embassy unless of an emergency. The U.S. Embassy in Nicosia urges U.S. citizens in Cyprus to stay alert and safe.— TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026
Full alert: https://t.co/tR3lAocv11 pic.twitter.com/mrlcwyyOBs
