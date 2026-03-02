H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο σπιτιού
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο σπιτιού
Ο οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και αμέσως μετά να παραβίασε κόκκινο φανάρι και πινακίδα STOP
Στη σύλληψη ενός 30χρονου, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, προχώρησε το πρωί της Κυριακής (1/3) στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το thestival.gr, ο οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και αμέσως μετά να παραβίασε κόκκινο φανάρι.
Στη συνέχεια, ο άνδρας κινούμενος στην Αγχιάλου παραβίασε πινακίδα STOP, συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να βγει από την πορεία του και να καταλήξει σε τοίχο σπιτιού της περιοχής.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφριά ο οδηγός του πρώτου οχήματος και η 27χρονη συνοδηγός.
Μετά από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς και ασφάλεια οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το thestival.gr, ο οδηγός φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και αμέσως μετά να παραβίασε κόκκινο φανάρι.
Στη συνέχεια, ο άνδρας κινούμενος στην Αγχιάλου παραβίασε πινακίδα STOP, συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να βγει από την πορεία του και να καταλήξει σε τοίχο σπιτιού της περιοχής.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφριά ο οδηγός του πρώτου οχήματος και η 27χρονη συνοδηγός.
Μετά από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς και ασφάλεια οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα