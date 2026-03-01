Ακύρωση πτήσεων της SKY Express προς και από το Τελ Αβίβ έως την Πέμπτη

Η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα, ακυρώνονται.Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:1.σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.2.ς και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.3., κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.