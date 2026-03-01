Συνελήφθη 20χρονη μέλος σπείρας που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν καταγραφές κοσμημάτων
Συνελήφθη 20χρονη μέλος σπείρας που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν καταγραφές κοσμημάτων

Εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές

Συνελήφθη 20χρονη μέλος σπείρας που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν καταγραφές κοσμημάτων
Με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθη μία 20χρονη αλλοδαπή, που εμπλέκεται σε περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους πολίτες, παρίσταναν τους λογιστές και τους έπειθαν για την ανάγκη καταγραφής των χρυσαφικών που διατηρούσαν. Στη συνέχεια εμφανιζόταν η συλληφθείσα, η οποία, αφού κατέγραφε τα χρυσαφικά, τεχνηέντως τα αφαιρούσε και αποχωρούσε από το σπίτι τους.

Με την παραπάνω μέθοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 13 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου, αφαίρεσαν χρυσές λίρες και κοσμήματα - τιμαλφή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η συνολικά αξία των οποίων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, συγκρότησαν ειδική ομάδα στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων εξαπάτησης σε βάρος πολιτών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 20χρονης εμπλεκόμενης και την εξιχνίαση τεσσάρων σχετικών περιπτώσεων.

Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίσθηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και εγκληματική οργάνωση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
