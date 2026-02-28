Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Μολότοφ, πετροπόλεμος και κυνηγητό
Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Μολότοφ, πετροπόλεμος και κυνηγητό

Με κρότου λάμψης απάντησαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Στράτος Λούβαρης
Επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για την τραγωδία στα Τέμπη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ακολούθησε πετροπόλεμος, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (3)


Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (1)


Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (4)

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (2)

thessaloniki-tempi-mak
thessaloniki-tempi-1_2
thessaloniki-tempi-2_2

Στράτος Λούβαρης
