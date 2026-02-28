Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Μολότοφ, πετροπόλεμος και κυνηγητό
Με κρότου λάμψης απάντησαν οι αστυνομικές δυνάμεις
Επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για την τραγωδία στα Τέμπη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ακολούθησε πετροπόλεμος, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ακολούθησε πετροπόλεμος, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.
