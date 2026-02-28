Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Λαρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τρεις τραυματίες, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο έγινε πριν από λίγο στη Λάρισα, στο δρόμο προς Καρδίτσα, στο ύψος της διασταύρωσης που οδηγεί στο Νέο Κοιμητήριο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν συγκρουστεί δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Όπως προκύπτει και από το φωτογραφικά στιγμιότυπα η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.
Εικόνες από το σημείο:
