Κρήτη: Έπεσε με το αυτοκίνητό του στη τζαμαρία του μίνι μάρκετ, επειδή η ιδιοκτήτρια του έκανε παρατήρηση, δείτε βίντεο
Ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ σε εμφανή κατάσταση μέθης και η αδυναμία του να αποφασίσει τι θα ψωνίσει προκάλεσε την παρατήρηση της ιδιοκτήτριας
Εκδικητική ενέργεια και όχι ένα απλό τροχαίο φαίνεται ότι είναι η εκτροπή ενός αυτοκινήτου με οδηγό έναν 47χρονο που έπεσε πάνω σε μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο της Κρήτης τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ σε εμφανή κατάσταση μέθης. Η αδυναμία του, όμως, να αποφασίσει τι θα ψωνίσει προκάλεσε την παρατήρηση της ιδιοκτήτριας, η οποία του ζήτησε να επισπεύσει.
Τότε ο 47χρονος φέρεται ότι εξοργίστηκε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έπεσε με αυτό πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος παρασύροντας και ένα δίκυκλο που ανήκε σε διανομέα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του patris.gr, μετά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στην είσοδο του μίνι μάρκετ, ο διανομέας οργισμένος έβγαλε έξω από το όχημα τον 47χρονο.
Ευτυχώς τόσο η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ όσο και ο διανομέας δεν τραυματίστηκαν.
Ο 47χρονος συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.
