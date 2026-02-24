Τζόκερ 24/2/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ Allwyn ΟΠΑΠ

Τζόκερ 24/2/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί

Τζάκποτ είχαμε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην κλήρωση 3032 του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 4, 15, 26, 30, 43 και τζόκερ το 9.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
