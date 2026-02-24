Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Τζόκερ 24/2/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζάκποτ είχαμε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην κλήρωση 3032 του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 4, 15, 26, 30, 43 και τζόκερ το 9.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
