Διασώστης του ΕΚΑΒ κλήθηκε για περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον και άρχισε να τραγουδά στο μικρόφωνο: Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΑΒ διασώστης ΕΔΕ Κέντρο διασκέδασης Ίλιον

Διασώστης του ΕΚΑΒ κλήθηκε για περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον και άρχισε να τραγουδά στο μικρόφωνο: Δείτε βίντεο

Το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν μία 65χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ

Διασώστης του ΕΚΑΒ κλήθηκε για περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον και άρχισε να τραγουδά στο μικρόφωνο: Δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
Έκπληξη κι ερωτηματικά έχει προκαλέσει το περιστατικό όπου εμπλέκεται ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος όταν κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά μπροστά στους θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν μία 65χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στο κατάστημα. Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα με δύο διασώστες. Όταν οι διασώστες εισήλθαν στον χώρο, η γυναίκα είχε ήδη αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις της.

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε προκάλεσε έκπληξη. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ένας από τους δύο διασώστες πλησίασε την τραγουδίστρια του καταστήματος, πήρε το μικρόφωνο και ξεκίνησε να τραγουδά. «Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα», ανέφερε μάρτυρας για το περιστατικό.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό από το npress.gr.

Απίστευτο περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο – Διασώστης πήρε μικρόφωνο ενώ γυναίκα ήταν στο πάτωμα

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο διασώστης να έχει γείρει κοντά στην τραγουδίστρια, η οποία δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της και να επιδίδεται σε... εκτόνωση των καλλιτεχνικών του ανησυχιών, ενώ είναι σε ώρα υπηρεσίας. 

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά που οφείλουν να επιδεικνύουν τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το επείγον περιστατικό φαίνεται να έχει λήξει. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται το προσεχές διάστημα.
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης