Διασώστης του ΕΚΑΒ κλήθηκε για περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον και άρχισε να τραγουδά στο μικρόφωνο: Δείτε βίντεο

Το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν μία 65χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ
Έκπληξη κι ερωτηματικά έχει προκαλέσει το περιστατικό όπου εμπλέκεται ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος όταν κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικό σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά μπροστά στους θαμώνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν μία 65χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στο κατάστημα. Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα με δύο διασώστες. Όταν οι διασώστες εισήλθαν στον χώρο, η γυναίκα είχε ήδη αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις της.
Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε προκάλεσε έκπληξη. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ένας από τους δύο διασώστες πλησίασε την τραγουδίστρια του καταστήματος, πήρε το μικρόφωνο και ξεκίνησε να τραγουδά. «Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα», ανέφερε μάρτυρας για το περιστατικό.
Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική ΕξέτασηΗ διοίκηση του ΕΚΑΒ αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
