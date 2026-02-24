Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Τα μποφόρ και οι βροχές του Φεβρουαρίου ρίχνουν τις τιμές του ρεύματος για τον Μάρτιο, από τα 108 στα 80 ευρώ η μεγαβατώρα
Τα μποφόρ και οι βροχές του Φεβρουαρίου ρίχνουν τις τιμές του ρεύματος για τον Μάρτιο, από τα 108 στα 80 ευρώ η μεγαβατώρα
Η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει σημαντικά η χονδρική τιμή της MWh
Τον δρόμο για χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος ανοίγει τον Μάρτιο η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι όσο περισσότερη «πράσινη» ενέργεια παράγεται, τόσο περιορίζεται το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Η εικόνα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η μέση τιμή στο Ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας υποχώρησε σημαντικά περίπου στα 80 € η μεγαβατώρα, από 108 € το Γενάρη κυρίως λόγω της ενισχυμένης παραγωγής από αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα.
Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί η ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες παραμένουν ακριβότερες συγκριτικά με τις ΑΠΕ. Καθώς η χονδρική τιμή διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα που μπαίνει στο ηλεκτρικό σύστημα (οριακή τιμή), η μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο συμπίεσε το συνολικό κόστος.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται ήδη στα «πράσινα» τιμολόγια λιανικής για τον Μάρτιο. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι συνδεδεμένα με τη διακύμανση της χονδρικής τιμής και προσαρμόζονται με βάση τη μέση τιμή του προηγούμενου μήνα. Έτσι, η πτώση που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο περνά πλέον στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.
Ταυτόχρονα, η σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επίδρασή τους στη μείωση της χονδρικής τιμής.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να μεταφραστεί σε άμεσο οικονομικό όφελος για τους πολίτες.
Η εικόνα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η μέση τιμή στο Ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας υποχώρησε σημαντικά περίπου στα 80 € η μεγαβατώρα, από 108 € το Γενάρη κυρίως λόγω της ενισχυμένης παραγωγής από αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα.
Συμμετοχή κατά 20%Οι ισχυροί άνεμοι των τελευταίων εβδομάδων αύξησαν τη συμμετοχή των αιολικών πάρκων στο σύστημα, ενώ οι αυξημένες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν και τα υδροηλεκτρικά αποθέματα, τα οποία τις τελευταίες εβδομάδες συμμετέχουν σταθερά στο ενεργειακό μίγμα κατά 20%.
Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί η ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες παραμένουν ακριβότερες συγκριτικά με τις ΑΠΕ. Καθώς η χονδρική τιμή διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα που μπαίνει στο ηλεκτρικό σύστημα (οριακή τιμή), η μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο συμπίεσε το συνολικό κόστος.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται ήδη στα «πράσινα» τιμολόγια λιανικής για τον Μάρτιο. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι συνδεδεμένα με τη διακύμανση της χονδρικής τιμής και προσαρμόζονται με βάση τη μέση τιμή του προηγούμενου μήνα. Έτσι, η πτώση που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο περνά πλέον στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.
Μαξιλάρι στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμωνΠαράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών καυσίμων. Όταν το ενεργειακό μείγμα στηρίζεται περισσότερο σε αιολικά και υδροηλεκτρικά, το σύστημα γίνεται λιγότερο ευάλωτο στις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου και στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις αγορές.
Ταυτόχρονα, η σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας εκτιμάται ότι θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς περικοπές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επίδρασή τους στη μείωση της χονδρικής τιμής.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να μεταφραστεί σε άμεσο οικονομικό όφελος για τους πολίτες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα