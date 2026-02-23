«Με βίασε όταν ήμουν 7 χρονών»: Σοκάρει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε κοπέλα ΑμεΑ στην Κυψέλη

Τσακωθήκαμε πολύ άσχημα και πήγε να με βγάλει τρελή καταγγέλλει η κόρη του δράστη της επίθεσης ο οποίος παραμένει άφαντος - Και τα ΜΜΕ της Αλβανίας ασχολούνται με την υπόθεση





Μιλώντας στο MEGA, η κοπέλα αποκαλύπτει ότι ο 64χρονος τη βίασε όταν ήταν μόλις επτά χρονών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.



«Με βίασε μια φορά στην Αλβανία» «Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα», δηλώνει αρχικά και συνεχίζει λέγοντας:



«Του ανέφερα πριν καιρό πάνω στον τσακωμό ότι με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κι εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κοπέλα κράτησε για χρόνια σαν επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Χαρακτηριστικά, όπως λέει, όταν αποφάσισε να τον καταγγείλει σχεδόν όλοι από την οικογένειά της και το κοντινό της περιβάλλον της γύρισαν την πλάτη.



«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως επειδή, όπως μου είπαν, έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου... Κι εκείνοι πήραν το μέρος τους κι από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».



Κλείσιμο Παραμένει άφαντος Την ίδια ώρα άφαντος παραμένει ο 64χρονος που καταγγέλθηκε για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη. με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



Η μητέρα της 25χρονης, Κατερίνα Μπεκιάρη, έχει περιγράψει τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι, αντίκρισε τον άνδρα πάνω από την κόρη της. Όπως ανέφερε, άρπαξε ένα μεγάλο τηγάνι και τον χτύπησε στο κεφάλι, προσπαθώντας να τον απομακρύνει και να προστατεύσει το παιδί της.



Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την ίδια, έδειξε ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, γεγονός που –όπως είπε- δεν περίμενε.



Θέμα και σε αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Παράλληλα, με το συγκεκριμένο θέμα ασχολούνται και Μέσα Μαζική Ενημέρωσης στην Αλβανία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 64χρονο Αλβανό, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 25χρονης ανάπηρης κοπέλας στο σπίτι της στην Κυψέλη.



Το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε, με εικόνες που δείχνουν τις κινήσεις του δράστη λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.



Το πρωί της Κυριακής, ο 64χρονος εισήλθε στο σπίτι όπου διαμένουν οι δύο ανάπηρες δίδυμες, ενώ η μητέρα τους έλειπε, και σύμφωνα με όσα δήλωσε η τελευταία, είναι ύποπτος για σεξουαλική παρενόχληση της μίας από τις δύο κόρες της, ενώ επιτέθηκε και γρονθοκόπησε την άλλη.



Όπως ανέφερε η μητέρα των δύο κοριτσιών, είχε πάει στο φαρμακείο για 10 λεπτά και όταν επέστρεψε σπίτι, βρήκε τον δράστη να παρενοχλεί σεξουαλικά τη μία από τις κόρες της. Μετά από αυτό, τον χτύπησε με ένα τηγάνι, ενώ εκείνος ανταπέδωσε γρονθοκοπώντας την, όπως ακριβώς έκανε και με την άλλη κόρη της. Στη συνέχεια, η μητέρα των κοριτσιών πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγάει, ενώ ο Αλβανός τράπηκε σε φυγή.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταλήγει το ρεπορτάζ του αλβανικού μέσου.