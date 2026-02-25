Bwin - Περήφανοι για την διπλή διάκριση του bwincares.gr στα E-volution Awards
Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.

Σε μια λαμπερή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο InterContinental Athenaeum Athens, παρουσία δεκάδων στελεχών της αγοράς, η bwin και η WHY γιόρτασαν τη στρατηγική τους συνεργασία, αποσπώντας δύο σημαντικές διακρίσεις για το redesign του corporate site της bwin και τη δημιουργία του bwincares.gr
Συγκεκριμένα, το project τιμήθηκε με:
• Gold βραβείο στην κατηγορία Best Design Aesthetics - Animation
• Bronze βραβείο στην κατηγορία Best User Interface

Το bwincares.gr αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό hub εταιρικής υπευθυνότητας της bwin, σχεδιασμένο για να επανατοποθετήσει και να αναδείξει τη συνολική κοινωνική της δράση μέσα από μια σύγχρονη, λειτουργική και πλήρως προσβάσιμη πλατφόρμα. Με έμφαση στη σαφήνεια και την ταχύτητα, η νέα πλατφόρμα οργανώνει το Sponsorship & CSR περιεχόμενο με τρόπο που αντανακλά τις αξίες και το DNA του brand: την καινοτομία, την υπευθυνότητα και την κοινωνική προσφορά. Το bwincares.gr επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που η bwin αλληλεπιδρά με την κοινωνία.

Η Head of Corporate Communications της bwin Greece, Μαρία Κούρταλη τόνισε για τη σημαντική διάκριση «Η διπλή αυτή βράβευση μας γεμίζει περηφάνια και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αναδεικνύουμε την εταιρική μας υπευθυνότητα μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και ουσιαστικές ψηφιακές εμπειρίες.

Η συνεργασία μας με τη WHY μας επέτρεψε να μετατρέψουμε το όραμά μας σε μια ψηφιακή πραγματικότητα που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την ουσιαστική επικοινωνία. Άλλωστε, ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε θετικό και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

