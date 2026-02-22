Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα - Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της

Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε εγκαταλειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Δείτε βίντεο: 

Φωτιά τώρα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη (2)
Φωτιά τώρα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη (1)


Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Καλαμαριάς αναφέρει ότι «χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο».

Κλείσιμο


Σημειώνει δε ότι «η Δημοτική Αρχή, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες».

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλους τους επισκέπτες του πρώην στρατοπέδου Κόδρα να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε επικίνδυνο.
UPD:

