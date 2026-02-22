Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα - Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της