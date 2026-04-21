Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» λόγω εργασιών ΕΥΔΑΠ
ΕΛΛΑΔΑ
Τραμ Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Τι ισχύει για τα δρομολόγια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21 -22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:
Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
Μικράς Ασίας στις 19:39,
Λαμπράκη στις 19:42,
Ευαγγελίστρια στις 19:46,
Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
Αγία Τριάδα στις 20:07,
Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
34ου Συντάγματος στις 20:11,
Ανδρούτσου στις 20:12 και
Σκυλίτση στις 20:14.

