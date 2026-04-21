Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» λόγω εργασιών ΕΥΔΑΠ
Τι ισχύει για τα δρομολόγια
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21 -22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:
Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:
Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
Μικράς Ασίας στις 19:39,
Λαμπράκη στις 19:42,
Ευαγγελίστρια στις 19:46,
Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
Δημαρχείο στις 19:50.
Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
Αγία Τριάδα στις 20:07,
Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
34ου Συντάγματος στις 20:11,
Ανδρούτσου στις 20:12 και
Σκυλίτση στις 20:14.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα