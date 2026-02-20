Παγώνη για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Δεν είναι συνδικαλισμός να φτύνεις και να επιτίθεσαι με τη στολή του γιατρού
Παγώνη για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Δεν είναι συνδικαλισμός να φτύνεις και να επιτίθεσαι με τη στολή του γιατρού

Την αποδοκιμασία της για τις εικόνες με συναδέλφους της γιατρούς να συμμετέχουν στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής η Ματίνα Παγώνη.

«Αυτές οι εικόνες εμένα δεν με εκπροσωπούν. Το να φτύνεις να επιτίθεσαι και να φοράς την ποδιά του γιατρού και να δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις δεν με εκπροσωπούν» είπε η κυρία Παγώνη στο MEGA . «Εγώ ως συνδικαλίστρια ξέρω ότι ο συνδικαλισμός είναι να απαιτείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να διεκδικείς για το καλό των ασθενών και των συναδέλφων» συμπλήρωσε.

«Δυστυχώς αυτές οι εικόνες δεν άρεσαν στον κόσμο και δεν είναι αποδεκτές. Δεν μπορείς να βλέπεις γιατρό να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να φτύνεις» είπε στο πλαίσιο αυτό.



Όπως διευκρίνισε όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «είναι της δικής μας ομοσπονδίας από συγκεκριμένη παράταξη. Απαξιώ να συζητήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά»

«Εμείς όταν φοράμε την ποδιά και τα ρούχα του νοσοκομείου που εργαζόμαστε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο τέτοιες εικόνες. Πρέπει να απαιτούμε αλλά όχι με αυτές τις εικόνες, λυπάμαι. Τα εξωτερικά ιατρεία στο νοσοκομείο Νίκαιας ήταν τσαντίρι, φτιάχτηκαν και εσύ δημιουργείς μια τέτοια κατάσταση όταν σου δίνουν κάτι καλύτερο; Έχεις άλλα στο μυαλό σου. Όταν μας προσφέρουν κάτι καλύτερο να μην το δεχόμαστε;» κατέληξε η Ματίνα Παγώνη
