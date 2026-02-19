Αττική Οδός: Ανοίγει την Κυριακή το τμήμα προς αεροδρόμιο που έχει κλείσει, αλλά τα έργα θα συνεχιστούν στη σήραγγα Λιοσίων
Αττική Οδός: Ανοίγει την Κυριακή το τμήμα προς αεροδρόμιο που έχει κλείσει, αλλά τα έργα θα συνεχιστούν στη σήραγγα Λιοσίων
Θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες στη γέφυρα της εξόδου της λεωφόρου Φυλής
Σε άνοιγμα της Αττικής Οδού θα προχωρήσουν οι αρχές από την ερχόμενη Κυριακή (22 Φεβρουαρίου) οπότε και αναμένονται να ολοκληρωθούν οι εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας Λιοσίων. Ωστόσο τα κλιμάκια των μηχανικών που εξέτασαν τη γέφυρα στην έξοδο της λ. Φυλής, αποφάσισαν ότι χρειάζεται να συνεχιστούν ορισμένες εργασίες υποστήριξης και συντήρησής της και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεπώς θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες.
Η απόφαση να κλείσει η Αττική Οδός ελήφθη όταν παρατηρήθηκε πτώση σοβάδων και έκθεση του σκυροδέματος σε ορισμένα σημεία της γέφυρας. Αμέσως έσπευσαν κλιμάκια μηχανικών του Δημοσίου, οι οποίοι και εξέτασαν τη γέφυρα. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι μηχανικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε το παραμικρό ζήτημα στατικότητας μεν, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η βαριά συντήρηση. Για να προχωρήσουν οι εργασίες με ταχύτερο ρυθμό, αλλά και για μεγαλύτερη ασφάλεια κρίθηκε σωστότερο να κλείσει για μια εβδομάδα, ενώ στα τρένα που διέρχονται από τη γέφυρα, δόθηκε εντολή να κόβουν ταχύτητά ώστε να μειωθούν οι παραγόμενοι κραδασμοί.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που παρενέβη από την πρώτη στιγμή εξακολουθεί να συντονίζει την όλη προσπάθεια συντήρησης και αποκατάστασης. Επειδή οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης της συγκεκριμένης γέφυρας είναι αναγκαίο να συνεχιστούν, η λύση που προκρίνεται μέχρι στιγμής, είναι να ανοίξει μεν η Αττική Οδός, αλλά να κλείνουν τμηματικά, κάποια ή κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας για ορισμένες ώρες (κυρίως τη νύχτα που η κίνηση είναι περιορισμένη) και όπου χρειάζεται.
Οι εργασίες βαριάς συντήρησης και υποστήριξης της γέφυρας στη σήραγγα Λιοσίων της Αττικής Οδού, προκάλεσαν ιδιαίτερα αυξημένη επιβάρυνση στο δυτικό «κομμάτι» του οδικού δικτύου του Λεκακοπεδίου την εβδομάδα που διανύουμε. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 27.770 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό μόνο τη μία από τις μέρες που γινόταν η βαριά συντήρηση και δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση. Αυτά, διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής. Την ίδια ώρα, την εξεταζόμενη ημέρα (Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου), από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.
