Ληστεία σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο με την απειλή κλαδιού, δείτε φωτογραφία
Οι δύο κουκουλοφόροι εισβάλλουν στην επιχείρηση και ζητούν τα χρήματα από τον υπάλληλο
Φορώντας μπλε και μαύρα μπουφάν με κουκούλες full face, δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε βενζινάδικο στους Κουνάβους Ηρακλείου λίγο πριν ο υπάλληλος κλείσει το κατάστημα.
Οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας γάντια, απείλησαν τον υπάλληλο με ένα χοντρό κλαδί, ζητώντας τα χρήματα από το ταμείο.
Όπως αναφέρει το patris.gr ο υπάλληλος, έντρομος, υπάκουσε στις εντολές τους, άνοιξε το ταμείο και τους παρέδωσε 200 ευρώ. Στη συνέχεια, οι δράστες άρπαξαν πακέτα τσιγάρα και διέφυγαν πεζοί, προς άγνωστη κατεύθυνση.
