Ιάπωνας διπλωμάτης μιλάει στα ελληνικά για τα άνθη της κερασιάς και τον Νίκο Καζαντζάκη: «Είδε βαθιά μέσα στις καρδιές μας»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
46 ΣΧΟΛΙΑ
Για τα άνθη της κερασιάς, που τώρα είναι η εποχή της στην Ιαπωνία, αλλά και τις αναφορές του Νίκου Καζαντζάκη στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου μίλησε στα ελληνικά σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα Τακάκι Νεμότο.

Αρχικά ο Ιάπωνας διπλωμάτης αναφέρεται στο βιβλίο του Νίκου Καζαντάκη «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία» σημειώνοντας ότι ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας γράφει «έφυγα από την Ιαπωνία γνωρίζοντας δύο λέξεις: σακούρα και κόκορο. Τώρα πρέπει να προσθέσω μια τρίτη λέξη αν θέλω να έρθω σε τέλεια επαφή με την Ιαπωνία αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται γιαπωνέζικα και είναι η λέξη τρόμος».

Όπως σημειώνει ο κ. Νεμότο «σακούρα είναι κερασιά και κόκορο είναι καρδιά».

Ειδικά για την κερασιά εξηγεί ότι «ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια χαρίζοντας μια μαγευτική στιγμή της ζωής πριν τα άνθη της πέσουν απαλά και σκορπίζουν στο έδαφος».

«Στην Ιαπωνία πολλοί αγαπούν την κερασιά όχι μόνο λόγω της εύθραυστης και εφήμερης φύσης αλλά και της αγνότητας που συνοδεύει τον θάνατο. Διαβάζοντας τον Καζαντζάκη εγώ είχα τον τρόμο γιατί αντιλήφθηκα ότι ο μεγάλος συγγραφές κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας» καταλήγει ο Ιάπωνας διπλωμάτης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης