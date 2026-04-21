Capital Group: H αγορά περιμένει τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία- Η άνοδος των τιμών, η αποδυνάμωση της ανάπτυξης, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού και η αναμενόμενη απάντηση της ΕΚΤ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναγκάζει τους περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων σε ανατροπή των εκτιμήσεων που είχαν κάνει στις αρχές του έτους για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, το ύψος των ευρωπαϊκών επιτοκίων και τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα.
Όπως αποκάλυψε ο Έντουαρντ Χάρολντ, διευθυντής Επενδύσεων στην παγκόσμια επενδυτική εταιρεία Capital Group, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 3 τρισ. δολαρίων και έχει επενδυτική παρουσία και στην Ελλάδα, οι αγορές προβλέπουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κινδύνου στασιμοπληθωρισμού, που απορρέει από μία παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
«Με τον πόλεμο και τη σοβαρότητα του ενεργειακού σοκ, αντιμετωπίζουμε πλέον σαφώς ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη, άρα μια στασιμοπληθωριστική πίεση» είπε σε podcast του Επίσημου Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Official Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF).
