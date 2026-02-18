Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για την ασφάλεια στη θάλασσα
ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για την ασφάλεια στη θάλασσα
Η απεργία συμπίπτει με τη θλιβερή επέτειο των τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και αποτίει φόρο τιμής στα θύματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής
Στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουαρίου προχώρησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΝΟ, η ημερομηνία επιλέχθηκε συμβολικά, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου 57 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια.
Σε ανακοίνωση της η ΠΝΟ τονίζει ότι η ναυτική οικογένεια γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία της τήρησης των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας, καθώς η παραβίασή τους μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. «Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ατυχημάτων σε θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές που το αποδεικνύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Οι ναυτεργάτες, με αυτή την απόφαση, αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους τους αλλά και σε όλους τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοια δυστυχήματα. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για να διασφαλίζεται ότι:
«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».
Η απεργία της ΠΝΟ έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια στη ναυτιλία παραμένει πρώτη προτεραιότητα, και ότι η πρόληψη ατυχημάτων απαιτεί συνεχή εγρήγορση και σεβασμό στους κανόνες και τα μέτρα προστασίας.
