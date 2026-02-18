ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για την ασφάλεια στη θάλασσα

Η απεργία συμπίπτει με τη θλιβερή επέτειο των τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και αποτίει φόρο τιμής στα θύματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής