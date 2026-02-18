Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η επίσκεψη Μιχαηλίδου στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών
Αναβάλλεται, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη, η σημερινή επίσκεψη της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, στην πόλη.
Η υπουργός επρόκειτο να παραστεί στα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά στη χώρα.
Σημειώνεται ότι από χθες το βράδυ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στη Θεσσαλονίκη, που -μεταξύ άλλων- έχουν προκαλέσει προβλήματα στις προσγειώσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
