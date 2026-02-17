Live η κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι με την απεργία ταξί, ταλαιπωρία σε Κηφισό και κέντρο

Σε εξέλιξη οχηματοπορεία των οδηγών ταξί

Ο Λυμπερόπουλος προειδοποιεί με νέες κινητοποιήσεις - Φτάνει στο Μεταφορών η αυτοκινητοπομπή

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.Λόγω οχηματοπορείας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο δρομολόγιο: Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχαράφη – Λεωφόρος Μεσογείων.Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έδωσε το στίγμα των προθέσεών τους, προειδοποιώντας πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθώς είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για να πάρουν πίσω όσα τους ανήκουν. Οι βασικές διεκδικήσεις εστιάζονται αρχικά στην απόσυρση του Άρθρου 52, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ).Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, ο κλάδος απαιτεί τουλάχιστον διετή παράταση για την υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, προτείνοντας η εφαρμογή του μέτρου να μην ξεκινήσει πριν από το 2035. Τέλος, ζητούν την άμεση επαναφορά του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αντί της δικαστικής, υποστηρίζοντας πως η τρέχουσα ρύθμιση οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα οδηγούς για απλές θεσμικές ή επιχειρηματικές παραβάσεις που δεν σχετίζονται με την εργασία τους.