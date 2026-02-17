Live η κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι με την απεργία ταξί, ταλαιπωρία σε Κηφισό και κέντρο
Σε εξέλιξη η πορεία οδηγών ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών, ποιο δρόμοι είναι στο κόκκινο
Καθυστερήσεις καταγράφονται στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής το μεσημέρι της Τρίτης 17/2.
Την κατάσταση δυσχεραίνει και η απεργία των επαγγελματιών οδηγών του ΣΑΤΑ, γεγονός που αφήνει εκτός κυκλοφορίας τα ταξί σε όλη την Αττική και μεταφέρει επιπλέον φορτίο σε ΙΧ και ΜΜΜ.
Η κίνηση στους δρόμους, ώρα 13:45
-Λεωφόρος Κηφισού (προς και από Αθήνα)
-Λεωφόρος Κηφισίας (κυρίως προς Μαρούσι / Νέα Ερυθραία)
-Λεωφόρος Μεσογείων (και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ερρίκος Ντυνάν)
-Αθηνών‑Λαμίας και Αθηνών‑Κορίνθου (γενικό μποτιλιάρισμα)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Βασ. Σοφίας
-Λ. Συγγρού εντός κέντρου
Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, ο κλάδος απαιτεί τουλάχιστον διετή παράταση για την υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, προτείνοντας η εφαρμογή του μέτρου να μην ξεκινήσει πριν από το 2035. Τέλος, ζητούν την άμεση επαναφορά του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αντί της δικαστικής, υποστηρίζοντας πως η τρέχουσα ρύθμιση οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα οδηγούς για απλές θεσμικές ή επιχειρηματικές παραβάσεις που δεν σχετίζονται με την εργασία τους.
Σε εξέλιξη οχηματοπορεία των οδηγών ταξίΛόγω οχηματοπορείας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο δρομολόγιο: Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχαράφη – Λεωφόρος Μεσογείων.
Ο Λυμπερόπουλος προειδοποιεί με νέες κινητοποιήσεις - Φτάνει στο Μεταφορών η αυτοκινητοπομπήΟ πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έδωσε το στίγμα των προθέσεών τους, προειδοποιώντας πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθώς είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για να πάρουν πίσω όσα τους ανήκουν. Οι βασικές διεκδικήσεις εστιάζονται αρχικά στην απόσυρση του Άρθρου 52, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ).
