Νεαροί Ρομά λήστευαν περαστικούς στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στα 6.850 ευρώ η λεία τους
Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, διέπραξαν συνολικά δέκα ληστείες
Τρόμο και φόβο προκαλούσε στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μια ομάδα νεαρών, η οποία με χρήση σωματικής βίας και την απειλή μαχαιριών λήστευε ανυποψίαστους πολίτες.
Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της συμμορίας. Πρόκειται για νεαρούς Ρομά ηλικίας 17, 19, 19 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση του Νόμου περί Όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι —μαζί με άγνωστους συνεργούς τους— δρούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, διέπραξαν συνολικά δέκα ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Σταθμού, αφαιρώντας τιμαλφή και προσωπικά είδη συνολικής αξίας 6.850 ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον 17χρονο κατηγορούμενο. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στην περιοχή της Ξηροκρηνης και στην προσπάθειά του να διαφύγει επιβιβάστηκε σε αστικό λεωφορείο, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και τον συνέλαβαν.
