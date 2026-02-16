Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα
Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα
Οι αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών
Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» πραγματοποίησαν άγνωστοι σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα.
Οι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο, έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία. Στη συνέχεια παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή.
Οι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο, έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία. Στη συνέχεια παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα