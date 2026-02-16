Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Διακίνηση ναρκωτικών Συλλήψεις Αστυνομία

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και ένα μαχαίρι

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη
Δύο άτομα συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αγοραπωλησία ναρκωτικών με ένα τρίτο άτομο. Από την κατοχή του τρίτου άνδρα κατασχέθηκε μία συσκευασία με μεθαμφεταμίνη βάρους 2 γραμμαρίων.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 169 γραμμαρίων

2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων

1 συσκευασία με κεταμίνη βάρους 0,4 γραμμαρίων

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

1 μαχαίρι

Κλείσιμο
Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του πρώτου άνδρα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης