Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη
Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και ένα μαχαίρι
Δύο άτομα συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αγοραπωλησία ναρκωτικών με ένα τρίτο άτομο. Από την κατοχή του τρίτου άνδρα κατασχέθηκε μία συσκευασία με μεθαμφεταμίνη βάρους 2 γραμμαρίων.
Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 169 γραμμαρίων
2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων
1 συσκευασία με κεταμίνη βάρους 0,4 γραμμαρίων
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
1 μαχαίρι
Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του πρώτου άνδρα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.
