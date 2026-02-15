Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Προβλήματα στη Σαμοθράκη από τους ανέμους: Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος του νησιού
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους
Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τη Σαμοθράκη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο αλλά και στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση μεγάλων δέντρων, ενώ στην περιοχή «Αλεβάντσα» δέντρο κατέπεσε σε κολώνα του ηλεκτρικού δικτύου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος μετά την Παλιάπολη.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεγάλο μέρος του νησιού παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο. Παράλληλα, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν.
Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο να μετακινηθούν, να ενημερώνονται προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του οδικού δικτύου.
Μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου επιχειρεί για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ενώ ζητήθηκε η μετάβαση συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση της ρευματοδότησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ.
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει χωρίς θαλάσσια επικοινωνία.
