Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης στον Ασπρόπυργο για ρύπανση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα απόβλητα
Eντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων
Eντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων
Εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος, από απόβλητα ηλεκτρολογικά, αλλά και λάδια μηχανών που συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα, διαπιστώθηκε μετά από έρευνα των αρχών, σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων και σκράπ, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντός της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με τον υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το πρωί της ώρες της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντός της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με τον υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το πρωί της ώρες της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
