ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης στον Ασπρόπυργο για ρύπανση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα απόβλητα
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος ρύπανση του περιβάλλοντος Απόβλητα

Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης στον Ασπρόπυργο για ρύπανση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα απόβλητα

Eντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων

Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης στον Ασπρόπυργο για ρύπανση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα απόβλητα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος, από απόβλητα ηλεκτρολογικά, αλλά και λάδια μηχανών που συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα, διαπιστώθηκε μετά από έρευνα των αρχών, σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων και σκράπ, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντός της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με τον υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το πρωί της ώρες της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης