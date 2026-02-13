Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και ξενοδοχεία στην Ιεράπετρα, δείτε φωτογραφίες
Καταστράφηκαν περίπου δέκα στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πέργκολες και σκαλωσιές σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και ξενοδοχεία σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στον Άγιο Ανδρέα και στα Λιβάδια της Ιεράπετρας μετά από το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, οι αγρότες διαπίστωσαν πως από τα θερμοκήπιά τους πέρασε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος κατέστρεψε περίπου δέκα στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πέργκολες και σκαλωσιές σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

