Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και ξενοδοχεία στην Ιεράπετρα, δείτε φωτογραφίες
Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και ξενοδοχεία στην Ιεράπετρα, δείτε φωτογραφίες
Καταστράφηκαν περίπου δέκα στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πέργκολες και σκαλωσιές σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
Σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια και ξενοδοχεία σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στον Άγιο Ανδρέα και στα Λιβάδια της Ιεράπετρας μετά από το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, οι αγρότες διαπίστωσαν πως από τα θερμοκήπιά τους πέρασε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος κατέστρεψε περίπου δέκα στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πέργκολες και σκαλωσιές σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, οι αγρότες διαπίστωσαν πως από τα θερμοκήπιά τους πέρασε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος κατέστρεψε περίπου δέκα στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πέργκολες και σκαλωσιές σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα