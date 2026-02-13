ΕΔΕ για την καταγγελία κακοποίησης του 9χρονου με αυτισμό σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα
Σύμφωνα με την οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης που έχουν προσλάβει οι γονείς

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης αποφάσισε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό βίας εις βάρος 9χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας.

Η μητέρα του παιδιού υποστηρίζει ότι εκπαιδευτικός χτύπησε τον γιο της εντός του σχολικού χώρου, την ώρα που εκείνος δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Mega, το συμβάν εκτυλίχθηκε μέσα στην τάξη, ενώ ο μικρός έτρωγε και έπαιζε με την κούκλα του.

Οι γονείς έχουν ήδη προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης, ενώ η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού, καθώς και δεύτερης δασκάλας που φέρεται να ήταν παρούσα χωρίς να παρέμβει.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, με τα πορίσματα της ΕΔΕ να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Κατά την ίδια, η δασκάλα –που δεν ήταν υπεύθυνη του συγκεκριμένου τμήματος– φέρεται να ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του παιδιού, να το οδήγησε προς τη βιβλιοθήκη και να του έδωσε τρία ισχυρά χαστούκια.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης που έχουν προσλάβει οι γονείς, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε άμεσα τη μητέρα.

Η γιαγιά του 9χρονου ανέφερε ότι το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, επισημαίνοντας πως στο σπίτι μεγαλώνει με αγάπη και όχι με βία. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο –όπως είπε– το σχολείο αντιμετώπισε την παράλληλη στήριξη.

Επιπλέον, η μητέρα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ισχυριζόμενη πως η ίδια εκπαιδευτικός είχε επιδείξει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά. Όπως ανέφερε, την προηγούμενη σχολική χρονιά φέρεται να είχε απομονώσει το παιδί και να το χτυπούσε «για να το ηρεμήσει».
