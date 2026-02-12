Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μητέρα 9χρονου με αυτισμό στην Πάτρα κατήγγειλε δασκάλα ότι χαστούκισε τρεις φορές το παιδί της
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και δεύτερης εκπαιδευτικού που ήταν παρούσα στο περιστατικό και δεν παρενέβη
Καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας έκανε στην Ασφάλεια Πατρών η μητέρα ενός 9χρονου παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η μητέρα του ανήλικου αγοριού κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη.
Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία φέρεται να ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.
Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.
