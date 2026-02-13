Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά, πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής
ΕΛΛΑΔΑ
Βιασμός Ανήλικοι Φυλής

Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά, πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής

Ο δράστης  εδώ και περίπου έναν χρόνο πλησίαζε ανήλικους και τους εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά - Από τις Αρχές κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και ηλεκτρονικός υπολογιστής

Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά, πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής
Αποτροπιασμό προκαλεί η δράση ενός 44χρονου στα Άνω Λιόσια που, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, εκμεταλλευόταν τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2025, την ένδεια δύο παιδιών και τους προσέφερε χρηματική αμοιβή προκειμένου να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Αυτό που προκαλεί σοκ είναι το γεγονός ότι, πολλές φορές, αυτός που μετέφερε τα δύο παιδιά στο σπίτι του 44χρονου ήταν ο πατέρας ενός εκ των δύο, και πάλι έναντι χρηματικής αμοιβής. Κάτι που σταμάτησε επειδή ο 35χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Άμφισσας.


Η καταγγελία για τον Βασίλη που δίνει χρήματα σε παιδιά για να τα κακοποιεί σεξουαλικά

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 44χρονου ξεκίνησε μετά από μία ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία άτομο με το όνομα «Βασίλης» που διαμένει (διεύθυνση) στα Άνω Λιόσια, προσελκύει ανήλικους για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους, με δέλεαρ την παροχή χρηματικής αμοιβής.

Στην ίδια καταγγελία αναφερόταν πως στην εν λόγω οικία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προς τους ανήλικους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φυλής εξακρίβωσαν πως στο σπίτι διαμένει ο κατηγορούμενος, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την ένδεια τουλάχιστον δύο ανήλικων Ρομά, τους παρείχε χρηματική αμοιβή προκειμένου να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους.

Πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/2) αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φυλής πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 44χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν πιθανόν ναρκωτική ουσία, καθώς και ένας φορητός υπολογιστής.
