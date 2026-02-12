Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη
Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη
Εξαφανίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαλλιά μαύρα και μάτια πράσινα Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο φούτερ, τζιν παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
