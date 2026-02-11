Πέθανε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρίκαρδος
Επιχειρηματίας Lifeline Hellas Γιάννης Τρίκαρδος

Πέθανε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρίκαρδος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών -  Ταύτισε το όνομά του με την οικογενειακή εταιρεία TRICARDOS S.A ενώ υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Lifeline Hellas

Πέθανε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρίκαρδος
Την απώλεια του επιχειρηματία Γιάννη Τρίκαρδου θρηνεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Μια προσωπικότητα με διεθνή προσανατολισμό, έντονη θεσμική παρουσία και πολυετή φιλανθρωπική δράση, ο Γιάννης Τρίκαρδος ταύτισε το όνομά του με την οικογενειακή εταιρεία TRICARDOS S.A., την οποία υπηρέτησε και ανέπτυξε επί δεκαετίες καθώς και με το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο.

Η TRICARDOS S.A. είναι ελληνική οικογενειακή εμπορική εταιρεία με μακρά παρουσία στην αγορά, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των εισαγωγών, των αντιπροσωπειών και της διανομής εξειδικευμένων βιομηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων. Λειτουργεί κατά βάση ως εταιρεία B2B, εκπροσωπώντας διεθνείς οίκους και διατηρώντας συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανικούς πελάτες.

Ο Γιάννης Τρίκαρδος ανέλαβε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας, ενισχύοντας το διεθνές της αποτύπωμα και τη διασύνδεσή της με ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δίκτυα. Η Tricardos αποτέλεσε τον βασικό επιχειρηματικό πυλώνα της οικογένειας, με τη τρίτη γενιά σήμερα, τα παιδιά του Γιάννη, να έχουν αναλάβει την ευθύνη της δραστηριότητά της.

Ξεχωριστή υπήρξε η συμβολή του ως πρόεδρος του CCI France Grèce του οποίου ήταν πρόεδρος, από όπου προώθησε τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τον θεσμικό διάλογο και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η δράση του στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της επιχειρηματικής διασύνδεσης του χάρισε και τιμητικές διακρίσεις από ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η φιλανθρωπική του δράση. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και επί σειρά ετών πρόεδρος της Lifeline Hellas, της ανθρωπιστικής οργάνωσης που στήριξε νοσοκομεία, παιδιατρικές μονάδες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η παρουσία του στη Lifeline συνέβαλε στη συγκέντρωση πόρων και στη δημιουργία ισχυρού δικτύου υποστηρικτών, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική προσφορά.

Ο Γιάννης Τρίκαρδος υπήρξε γνωστή φυσιογνωμία της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής. Ήταν παντρεμένος με την Έμη Τρίκαρδου και αφήνει πίσω του τα παιδιά του, Βασίλη, Παναγή και Απόστολο Τρικάρδο, που συνεχίζουν τη δραστηριότητα της οικογενειακής επιχείρησης.

Πηγή: newmoney.gr
