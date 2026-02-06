Πύργος: Σε διάστημα έως πέντε ημερών η αποκατάσταση της βλάβης στο αγωγό υδροδότησης

Λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, οι σχολικές μονάδες δεν λειτούργησαν σήμερα μετά από σχετική απόφαση του δήμου