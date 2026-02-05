Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις
Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις
Για να διευκολύνουν τη δράση τους, επέλεγαν σημεία με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν το προσωπικό
Στη σύλληψη δύο ατόμων, που διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε κοσμηματοπωλεία, προχώρησαν οι αστυνομικοί ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αθήνας και του Αμαρουσίου, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 63.000 ευρώ.
Το ζευγάρι, επέλεγε κάθε φορά τη χώρα όπου θα δραστηριοποιούνταν, μεταβαίνοντας αεροπορικώς ή οδικώς και παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών.
Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι βρίσκονταν το τελευταίο τρίμηνο και δρούσαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας κοσμηματοπωλεία. Για να διευκολύνουν τη δράση τους, επέλεγαν σημεία με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν το προσωπικό με τη συνδρομή άγνωστων συνεργών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη «κάλυψη» για την αφαίρεση κοσμημάτων. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση, ανοίγοντας τις βιτρίνες και αφαιρώντας τα αντικείμενα.
Κατά τη διάρκεια των κλοπών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επέδειξαν επαγγελματισμό, προσαρμοστικότητα και ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης της δράσης τους και καθοδηγώντας τα υπόλοιπα μέλη.
Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, οι οποίοι κρατούνται ήδη σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΠΑ) και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Το ζευγάρι, επέλεγε κάθε φορά τη χώρα όπου θα δραστηριοποιούνταν, μεταβαίνοντας αεροπορικώς ή οδικώς και παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών.
Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι βρίσκονταν το τελευταίο τρίμηνο και δρούσαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας κοσμηματοπωλεία. Για να διευκολύνουν τη δράση τους, επέλεγαν σημεία με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν το προσωπικό με τη συνδρομή άγνωστων συνεργών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη «κάλυψη» για την αφαίρεση κοσμημάτων. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση, ανοίγοντας τις βιτρίνες και αφαιρώντας τα αντικείμενα.
Κατά τη διάρκεια των κλοπών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επέδειξαν επαγγελματισμό, προσαρμοστικότητα και ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης της δράσης τους και καθοδηγώντας τα υπόλοιπα μέλη.
Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, οι οποίοι κρατούνται ήδη σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΠΑ) και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα