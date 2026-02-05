Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία κοσμηματοπωλείo

Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις

Για να διευκολύνουν τη δράση τους, επέλεγαν σημεία με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν το προσωπικό

Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη δύο ατόμων, που διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε κοσμηματοπωλεία, προχώρησαν οι αστυνομικοί ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αθήνας και του Αμαρουσίου, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 63.000 ευρώ.

Το ζευγάρι, επέλεγε κάθε φορά τη χώρα όπου θα δραστηριοποιούνταν, μεταβαίνοντας αεροπορικώς ή οδικώς και παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι βρίσκονταν το τελευταίο τρίμηνο και δρούσαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας κοσμηματοπωλεία. Για να διευκολύνουν τη δράση τους, επέλεγαν σημεία με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν το προσωπικό με τη συνδρομή άγνωστων συνεργών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη «κάλυψη» για την αφαίρεση κοσμημάτων. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση, ανοίγοντας τις βιτρίνες και αφαιρώντας τα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια των κλοπών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επέδειξαν επαγγελματισμό, προσαρμοστικότητα και ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης της δράσης τους και καθοδηγώντας τα υπόλοιπα μέλη.

Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, οι οποίοι κρατούνται ήδη σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΠΑ) και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης