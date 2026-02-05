Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του David Baldacci «Χωρίς έλεος»

Το μυστικό της επιτυχίας -ή μάλλον ένα από τα μυστικά- του Αμερικανού, δεν είναι καθόλου μυστικό: Όλοι γνωρίζουν ότι ο ρεαλισμός των βιβλίων του οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις βαθιές νομικές του γνώσεις, εφόσον αυτό ήταν το αντικείμενο των σπουδών του και η αρχική επαγγελματική επιλογή του.Ωστόσο, σήμερα ο Baldacci είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς μυθιστορημάτων αγωνίας και μυστηρίου στον κόσμο.Το «Χωρίς έλεος» αποτελεί ένα από τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά έργα του, ενώ σε αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του David Baldacci, η πράκτορας του FBI, Άτλι Πάιν. Μια γυναίκα με εξαιρετική ευφυία, απόλυτα αφοσιωμένη στο κυνήγι του εγκλήματος, αλλά και με ένα βαθύ ψυχικό τραύμα: Πριν από 30 χρόνια η Μέρσι Πάιν, η δίδυμη αδελφή της Άτλι, έπεσε θύμα απαγωγής από το παιδικό δωμάτιο που μοιράζονταν οι δυο τους. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε η Μέρσι και η Άτλι δεν σταμάτησε, ούτε για μία μέρα, να αποζητά την αδελφή της και να θλίβεται για την εξαφάνισή της.Μάλιστα, η Άτλι Πάιν αποφάσισε να γίνει πράκτορας του FBI με στόχο ακριβώς να αποτρέψει τραγωδίες σαν αυτήν που έπληξε τη δική της οικογένεια. Το «Χωρίς έλεος» αφηγείται την ιστορία του Ντάνιελ Τζέιμς Τορ, ενός αδίστακτου και αιμοσταγούς εγκληματία, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση της Μέρσι Πάιν. Μολονότι ο Τορ κρατείται σε φυλακή υπερ-υψίστης ασφαλείας, η Άτλι εξακολουθεί να ερευνά, σε όλο και μεγαλύτερο βάθος, το αν και πώς αυτός ο άνθρωπος σχετίζεται με την απαγωγή της αδελφής της -ή, ακόμη χειρότερα- με την ενδεχόμενη δολοφονία της. Αναλαμβάνοντας μια άλλη υπόθεση, φαινομενικά άσχετη, η Άτλι Πάιν θα βρεθεί πολύ κοντά στο να λύσει το αίνιγμα που τη βασανίζει επί 30 χρόνια και να ανακαλύψει, επιτέλους, το τι πραγματικά συνέβη στη δίδυμη αδελφή της. Μόνο που η πορεία της δεν θα είναι καθόλου ευθύγραμμη. Αντιθέτως, στο «Χωρίς έλεος» είναι μια αλληλουχία ανατροπών και συνταρακτικών εκπλήξεων,κυριολεκτικά ως την τελευταία σελίδα του.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μυθιστόρημα αγωνίας «Χωρίς έλεος» του David Baldacci είναι στο ΘΕΜΑ.