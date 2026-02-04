Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 1.010 μέτρων, δείτε βίντεο
Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 1.010 μέτρων, δείτε βίντεο

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε με τη συνδρομή drone και αστυνομικού σκύλου - Συνελήφθησαν 9 άτομα

Αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπή στον Ασπρόπυργο, ξηλώθηκαν καλώδια 1.010 μέτρων, δείτε βίντεο
Σκηνικό ευρείας αστυνομικής κινητοποίησης καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, όπου η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ρευματοκλοπής σε οικισμό στον Ασπρόπυργο.

Σε συνεργασία με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, ξηλώθηκαν καλώδια συνολικού μήκους 1.010 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 9 άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και για εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση κράνους.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 3-2-2026 το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου


Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Συνδρομή παρείχαν αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
