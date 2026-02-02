Ο λασπωμένος θεσσαλικός κάμπος από drone, υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες, δείτε βίντεο
Ο λασπωμένος θεσσαλικός κάμπος από drone, υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες, δείτε βίντεο
Οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε drone είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της καταστροφής
Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί μεγάλη τμήμα του θεσσαλικού κάμπου, ανάμεσα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Πηνειός, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.
Οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε το drone του Orange Press Agency είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της καταστροφής. Στην περιοχή που εκτείνεται από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, ο ποταμός βγήκε από την κοίτη του, δημιουργώντας μια «καφέ θάλασσα» που έχει απλωθεί ανεξέλεγκτα, καλύπτοντας χιλιάδες στρέμματα γης.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, αγροτικές εκτάσεις έχουν «πνιγεί» στο νερό, με καλλιέργειες και δέντρα να έχουν χαθεί κάτω από τη λασπωμένη επιφάνεια.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: onlarissa
