Κούρσα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα, τον έπιασαν από το λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

Είχε γίνει και άλλη επίθεση με μαχαίρι τις προηγούμενες μέρες σε άλλον οδηγό





Μόλις το







Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, Νίκος Πιπερίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε το περιστατικό και σημείωσε πως πριν από λίγες ημέρες, άλλος συνάδελφος έπεσε θύμα ληστείας από αγνώστους που τον απείλησαν με μαχαίρι, υπογραμμίζοντας την αύξηση των επιθέσεων κατά οδηγών ταξί στην περιοχή.



Η ανακοίνωση του Σωματείου



Λίγες ώρες μετά την επίθεση το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας εξέδωσε και ανακοίνωση για το περιστατικό.







Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό συμβάν. Το γεγονός ότι σημειώθηκε επίθεση με σωματική βία σε επαγγελματία οδηγό προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και καταγγελθεί επανειλημμένα περιστατικά φθορών και σπασιμάτων σε σταθμευμένα οχήματα ταξί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το αίσθημα ανασφάλειας στον κλάδο μας .



Ως επαγγελματίες και ως κλάδος, θέλουμε και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας γρήγορα, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Όμως απαιτούμε και το αυτονόητο:



Κλείσιμο



Δεν είναι δυνατόν, μέσα στα ήδη οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, να προστίθεται ακόμα ένα:



η ανασφάλεια και ο φόβος για την ίδια μας τη ζωή.



Η ασφάλεια για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ηρεμία δεν είναι προνόμιο.



Κούρσα τρόμου έζησε χθες τα μεσάνυχτα οδηγός ταξί στη Λάρισα , όταν παρέλαβε δύο άτομα από την πιάτσα της Νέας Αγοράς με προορισμό τη συνοικία της Νέας Σμύρνης.Μόλις το ταξί έφτασε στο ύψος του αναχώματος στη Νέα Σμύρνη, ο ένας από τους δράστες έπιασε τον οδηγό από το λαιμό, τον απείλησε και άρπαξε τα χρήματα από την τσέπη του, ενώ οι δύο δράστες τραπήκαν σε φυγή.Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, πιθανότατα Ρομά. Ο οδηγός, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, Νίκος Πιπερίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε το περιστατικό και σημείωσε πως πριν από λίγες ημέρες, άλλος συνάδελφος έπεσε θύμα ληστείας από αγνώστους που τον απείλησαν με μαχαίρι, υπογραμμίζοντας την αύξηση των επιθέσεων κατά οδηγών ταξί στην περιοχή.Λίγες ώρες μετά την επίθεση το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας εξέδωσε και ανακοίνωση για το περιστατικό.«Με αφορμή το τελευταίο σοβαρό περιστατικό ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί, με χρήση μάλιστα σωματικής βίας, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης το βράδυ της Κυριακής, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την βαθιά ανησυχία του.Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό συμβάν. Το γεγονός ότι σημειώθηκε επίθεση με σωματική βία σε επαγγελματία οδηγό προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και καταγγελθεί επανειλημμένα περιστατικά φθορών και σπασιμάτων σε σταθμευμένα οχήματα ταξί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το αίσθημα ανασφάλειας στον κλάδο μας .Ως επαγγελματίες και ως κλάδος, θέλουμε και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας γρήγορα, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Όμως απαιτούμε και το αυτονόητο:να μπορούμε να επιστρέφουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας σώοι και αβλαβείς.Δεν είναι δυνατόν, μέσα στα ήδη οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, να προστίθεται ακόμα ένα:η ανασφάλεια και ο φόβος για την ίδια μας τη ζωή.Η ασφάλεια για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ηρεμία δεν είναι προνόμιο.

Δεν τη ζητάμε. Την απαιτούμε.



Καλούμε:



Την Ελληνική Αστυνομία, να ενισχύσει άμεσα τις περιπολίες σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.



Τον Δήμο, να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση του απαραίτητου ηλεκτροφωτισμού, καθώς υπάρχουν περιοχές και συνοικίες που είναι κυριολεκτικά βυθισμένες στο σκοτάδι, γεγονός που ευνοεί την παραβατικότητα.



Δεν θα αποδεχτούμε τη βία ως «κανονικότητα» της δουλειάς μας.



Δεν θα συνηθίσουμε τον φόβο.



Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δεν επιδέχεται καμία αναβολή.



Ως Σωματείο, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δυναμικά και με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την αξιοπρέπεια.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του



Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Λάρισας»