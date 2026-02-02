Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ξυλοδαρμό 17χρονου στον Άγιο Νικόλαο
Η αστυνομία συνέλαβε έναν 16χρονο και έναν 17χρονο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλαο.
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, χτύπησαν έναν 17χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όμως λόγω των τραυμάτων του, ο 17χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αφού έλαβε την απαραίτητη φροντίδα, αποχώρησε.
Η αστυνομία συνέλαβε τους δύο ανήλικους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
“Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 31.01.2026 στον Άγιο Νικόλαο, δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου και δύο ενήλικοι (54χρονος αλλοδαπός και 57χρονος ημεδαπός) κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι αφού λογομάχησαν με επίσης ανήλικο (ημεδαπό) του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.
Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανωτέρω ανηλίκων δραστών για παραμέληση της εποπτείας τους.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.”.
