Τροχαίο στο Ηράκλειο, ντελαπάρισε αυτοκίνητο, δείτε φωτογραφίες

Aσθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Μαρτυρίες αναφέρουν στο flashnews.gr ότι το όχημα χτύπησε πρώτα σε κολώνα φωτισμού, η οποία αποκολλήθηκε και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από το σημείο.

Aσθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν μεσήλικα σε καλή κατάσταση, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

