Πάτρα: Ναρκωτικά 900.000 ευρώ βρέθηκαν σε φορτηγό στο Ρίο - Συνελήφθη ο οδηγός και ένας 45χρονος στους Αμπελόκηπους που είχε αποθήκη για διακίνηση
Βρέθηκαν πάνω από 110 κιλά ακατέργαστη κάνναβη (skunk) και 21 κιλά κατεργασμένη κάνναβη (χασίς)
Το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας συνέλαβαν δύο άτομα ηλικίας 61 και 45 ετών, για παράβαση του νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».
Η σύλληψη επετεύχθη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ανατολική προβλήτα του Ρίου σε φορτηγό όχημα με οδηγό τον 61χρονο, το οποίο είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντιρρίου-Ρίου, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ» και «ΑΡΗΣ», επιμελώς κρυμμένες εντός του φορτίου:
· 100 αεροστεγώς κλειστές πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,725 κιλών.
· 40 πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (Hashish), συνολικού μικτού βάρους 21,173 κιλών.
Στη συνέχεια της επιχείρησης και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, τα ανωτέρω στελέχη εντόπισαν και συνέλαβαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής τον 45χρονο ημεδαπό, ο οποίος διατηρούσε αποθήκη με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
Σε νόμιμη έρευνα που ακολούθησε στην αποθήκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων επωνυμιών ελληνικών και ισπανικών εταιρειών, παραστατικά αγοράς και διακίνησης, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα.
Η αξία των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται σε τουλάχιστον 900.000 €.
