ΕΜΠ: Στην κορυφή των ελληνικών πανεπιστημίων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΘΑΑΕ
ΕΜΠ: Στην κορυφή των ελληνικών πανεπιστημίων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΘΑΑΕ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο κατατάσσεται πρώτο για τρίτη συνεχή χρονιά – Βάσει της συγκεκριμένης κατάταξης κατανέμεται η κρατική χρηματοδότηση στα ΑΕΙ

Βασιλική Χρυσοστομίδου
Για τρίτη συνεχή χρονιά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων, συγκεντρώνοντας 2.858 μόρια στα ποιοτικά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ.

Η κατάταξη πραγματοποιείται ετησίως από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και βάσει αυτής κατανέμεται η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα 23 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Το ΕΜΠ εδραιώνει την πρωτιά του, στην οποία βρίσκεται σταθερά από το 2023, παρουσιάζοντας περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής του επίδοσης σε σχέση με το 2024, καθώς η βαθμολογία του αυξήθηκε κατά 353 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Για την κατάταξη βάσει των ποιοτικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη δείκτες ποιότητας που εντάσσονται στις ακόλουθες πέντε ενότητες, από τις οποίες κάθε Ίδρυμα επιλέγει να αξιολογηθεί σε τρεις:

Α) συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων,
Β) αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,
Γ) διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,
Δ) διεθνοποίηση,
Ε) ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αδιαμφισβήτητο προσανατολισμό στην αριστεία της έρευνας και στη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, επέλεξε να αξιολογηθεί στις αντίστοιχες ενότητες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις ενότητες που αξιολογήθηκε, όχι μόνο έλαβε τον υψηλότερο βαθμό, αλλά κατέγραψε και βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα (Γ), στην οποία σημειώθηκε αύξηση της επίδοσης του Ιδρύματος κατά 75% σε σύγκριση με την περυσινή αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της πρώτης θέσης του ΕΜΠ στην κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων για το 2025 είχε η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων του Ιδρύματος που αφορούν τη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχε η περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Παράλληλα, το ΕΜΠ διατηρεί σταθερά, τα τελευταία έτη, την κορυφαία του επίδοση στο κριτήριο της αριστείας στην έρευνα και στις επιδόσεις του ερευνητικού του προσωπικού.

Η συνολική αυτή εικόνα αποτυπώνει μια συνεπή και μακροπρόθεσμη στρατηγική ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, η οποία εδραιώνει τη θέση του ΕΜΠ στην κορυφή της εθνικής κατάταξης και συμβάλλει ταυτόχρονα στη συνεχή αναβάθμιση της παρουσίας του στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου: «Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας που συνέβαλαν, για άλλη μια χρονιά, σε αυτή την πρωτιά, η οποία αντανακλά τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα που χαρακτηρίζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην αριστεία σε όλες τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες.

Το ΕΜΠ αναπτύσσεται δυναμικά και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται προς όφελος της χώρας και της Ελληνικής κοινωνίας».

Μοριοδότηση ΑΕΙ σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ
(στοιχεία που ελήφθησαν από τον Πίνακα 3 της έκθεσης της ΕΘΑΑΕ για το 2026)

Πηγή: https://www.ethaae.gr/el/gnomodotiseis/xrimatodotisi
