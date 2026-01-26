«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου», λένε αυτόπτες μάρτυρες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης, μίλησε για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί