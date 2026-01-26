«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου», λένε αυτόπτες μάρτυρες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης, μίλησε για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί
Για την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στα Τρίκαλα μετά από έκρηξη και μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες, ενώ αγνοείται ακόμη μία, μίλησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Οι σοροί των τριών γυναικών βρέθηκαν στο υπόγειο, πολύ κοντά η μία με την άλλη, ενώ η τέταρτη, λίγες ώρες αργότερα, σε άλλο σημείο, κάτω από λαμαρίνες. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και κλιμάκια των Αρχών αναζητούν τα αίτια της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των εργαζομένων.
«Τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου.
Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια».
Μάλιστα, υποστήριξε πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις.
«Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ' ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα.
Εντοπίσαμε κάποιες [...] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς», δήλωσε.
«Φούρνοι με αέριο ψήνουν τα μπισκότα, δεν ξέρουμε τι άλλες δεξαμενές έχουν»Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το τι ακριβώς βρίσκεται στους χώρους όπου έγινε το δυστύχημα ο κ. Λιατίφης τόνισε ότι «εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο.
Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα... Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις, σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός».
